Covid-19'un bazı zihinsel sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yapılan yeni bir araştırma sonucu, virüsün bazı hastalarda çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına yol açabildiği tespit edildi.

Araştırma kapsamında, ABD'deki 62 bin koronavirüs hastasının sağlık kayıtları incelendi.

Dünyaca ünlü bilim dergisi The Lancet Psychiatry'de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bazı koronavirüs hastalarında teşhisten sonraki 90 gün içinde anksiyete bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk gibi bazı sorunlar görüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Oxford Üniversitesi’nden araştırmacı Paul Harrison, "İnsanlar, koronavirüs atlatanların daha fazla ruhsal sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyor. Bulgularımız ise bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.