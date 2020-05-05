Covid-19 onlara hediye kazandırıyor

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı “Eğitim Engel Tanımaz” adlı proje ile salgın nedeniyle evlerinde kalan ve şartlı eğitim desteğinden faydalanan 20 yaş altı çocuklara evde kaldıkları günleri anlatan şiir, kompozisyon ve resimler ile hediyeler kazanıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği 20 yaş altı gençlerimize sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Eğitim öğretime ara verilmesi ve evlerinde kalmaları ile bir hayli sıkılan gençler için Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

"Eğitim Engel Tanımaz" projesi kapsamında vakıftan şartlı eğitim yardımından faydalanan çocuklar zorunlu olarak evde geçirdikleri günler hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlatan şiir, resim, kompozisyon yazarak hediyeler kazanıyor. Proje ile hem öğrenceleri sevindirmek hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında haftalık olarak istenilen şiir, resim ve kompozisyonları vakfa teslim eden öğrencilere oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi gibi hediyeler verilecek.