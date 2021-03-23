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Sağlık COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al
Sağlık

COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al

Covid aşı randevusu nasıl alınır? Koronaavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Peki, kim aşı olabilir? Kaç yaş aşı olabiliyor? Aşı randevusu ekranı

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:48:00 -
COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al

Covid 19 aşı randevu ekranı | Türkiye’de 14 Ocak’ta aşı uygulaması başlandı. Şimdiye kadar yaklaşık 14 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olmak isteyenler sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, korona aşı randevusu nereden nasıl alınır? Telefonla korona aşı randevusu alınır mı?

COVID 19 aşısı | Kim aşı randevusu alabiliyor? Aşı randevusu al

Türkiye’de 13 Ocak’ta CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayının ardından öncelikle sağlık çalışanları aşı oldu. Sağlık çalışanlarının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği takvime göre aşılar uygulanmaya devam ediyor. 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri aşı randevusu alabiliyor. Önümüzdeki günlerde Alman aşısının da devreye girmesiyle 60 yaş üstü için de aşı randevu sisteminin açılması bekleniyor.

Aşı randevularını MHRS web sitesi ya da uygulamasından alabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa E devlet üzerinden de randevu alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182 üzerinden de randevu alabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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