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Sağlık Covid-19 aşı randevusu e-Nabızdan nasıl alınır? MHRS’ den nasıl alınır?
Sağlık

Covid-19 aşı randevusu e-Nabızdan nasıl alınır? MHRS’ den nasıl alınır?

Dünya gündeminden düşmeyen corona virüsünün aşısı sonunda Türkiye’ye geldi. Peki aşı randevusu nerden ve nasıl alınır? e-Nabızdan üzerinden nasıl alınır? MHRS’ den nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:32:00 -
Covid-19 aşı randevusu e-Nabızdan nasıl alınır? MHRS’ den nasıl alınır?

Türkiye’de covid-19 aşı çalışmaları 14.01.2021 itibariyle başladı. Sağlık personelleri, eczanede çalışanlar ve 65 yaş üstü kimseler öncelikli olarak aşılanacak olanlar. E-Devlet şifresi ile giriş yapılabilen e-Nabız ve MHRS sistemi üzerinden aşı randevuları alınmaya başlandı.

Aşı randevusu için öncelikle MHSR sistemine giriş yapmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan ‘Aşı Randevusu Al' kısmına tıklayın. Eğer Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği öncelik gruplarındansanız sayfa üzerinden covid-19 aşı randevusu alabilirsiniz. Öncelik grubunda olmayan vatandaşların randevularını daha sonra alabilecek.

MHRS sisteminde olduğu gibi e-Nabızdan’da randevu alınabilir mi?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi yani MHSR’den alındığı gibi e-Nabızdan’da  randevu alınabilir. Bunun için yine e-Nabız sistemine T.C. kimlik numarası e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, sol üst kısımda bulunan ‘COVİD-19 aşı durumunu sorgulama' sekmesine tıklayın. Eğer öncelik grubundaysanız sayfa üzerinden randevu alabilirsiniz.

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