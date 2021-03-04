Cougar helikopter hangi ülkenin? Cougar helikopter teknik özellikleri

Eurocopter Cougar, Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı askeri helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Sivil havacılıkta eşdeğeri Eurocopter Super Puma'dır. TSK tarafından AS-532UL versiyonu kullanılmaktadır.

Alımına 1993'te karar verilen AS532 Cougarlardan ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da üretilen helikopterler Türk Kara Kuvvetlerine 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.

Cougar helikopterinin ilk dizaynı, 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır. Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

Cougar helikopter teknik özellikleri

Genel Özellikler (AS532 UB)

AS332 Super Pum Line Drawing.svg

Ağırlık:

Yüksüz: 4,350 kg

Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg

Uzunluk: 15.53 m

Yükseklik: 4.92 m

Rotor çapı: 15.6 m

Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni

Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)

Performans

Motor: 2× Turbomeca Makila 1A1, Turboşaft 1.185 kW (1,589 shp)(tek motor için)

En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)

Hizmet Tavanı: 3,450 m

Menzil: 573 km