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Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı

- İnşaatı devam eden 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nda tamamlanma oranı yüzde 80'e ulaştı- AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk:"Stadyumun yüzde 80'i bitmiş durumda, koltukları yerleştiriliyor"

09 Ağustos 2019 Cuma 14:11
Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın yüzde 80 oranında tamamlandığı bildirildi.

Yeni sezon öncesi Giresunspor Kulübünü ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle görüştü.

Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, 2019-2020 sezonunda Giresunspor'a başarılar diledi.

Giresunspor'un şehrin önemli bir marka değeri olduğunu ifade eden Öztürk, bu yıl hep birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini, bu sezondan ümitli olduklarını kaydetti.

Öztürk, Çotanak Spor Kompleksi inşaatının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir spor yerleşkesi olacak, birçok spor branşı da burada icra edilebilecek. Bu sayede daha fazla seyirci olacak, daha konforlu ve zevk veren bir seyir ortamı olacak. Sporcularımız da hem tesis bakımından hem de destek bakımından iyi imkanlara kavuşmuş olacak. Stadyumun yüzde 80'i bitmiş durumda, koltukları yerleştiriliyor."

Stadyumun ikinci yarıya yetişmesini istediklerini dile getiren Cemal Öztürk, "Çimin ekildikten sonra belli bir süre pekişmesi lazım sporcu sağlığı açısından ama Karadeniz'deki iklim şartları diğer bölgelerdeki gibi değil." dedi.

Öztürk, ligin ikinci yarısı için stat konusunda değerlendirme yapılacağına işaret ederek, "Zemin futbol oynamaya elverişli olursa yetişir, bu konuda tereddütlü konuşuyorum, hava şartları önemli ama onun dışında yıl başında stadın geçici teslimi yapılacak." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ise yeni sezonun başlangıcına bir hafta kaldığını anımsatarak, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, inşallah bu sene hep beraber bu yükün altından kalkabilirsek 42 yıllık özlemi bitirmek istiyoruz. İnşallah bu sene sonunda veya gelecek yılın ilk birkaç ayında stat bitiyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde mutlu sona ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik Direktör Erkan Sözeri de Giresunspor'un Süper Lig özlemini sonlandırmak için bir yola çıktıklarını vurgulayarak, "Güzel bir kadro kurduğumuza inanıyoruz. Tabii ki bu futbolda hiçbir şeyin garantisi yok ama inşallah biz bu şehre layık bir mücadelenin içerisinde olacağız, ondan endişeniz ve kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:11
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