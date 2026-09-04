Coşkuya diyecek yok

İşte o yazı;

Yeni eğitim öğretim dönemi coşkuyla başlıyor. Öğrencilerde, öğretmenlerde ders başı yapacak olmanın heyecanı ve mutluluğu var.

Kör noktalar aydınlatılacak

Millî Eğitim Bakanlığı’nda da öğretmenlere, öğrencilere en güvenli ve en iyi öğrenme ortamını sunma telaşı hakim. Bu telaş, bakanlığı köklü tedbirler almaya sevk etti. Buna göre 2026-2027 sezonunda okullara kontrollü giriş-çıkış yapılması temin edilecek. Velilerin randevu almadan öğretmenlerle görüşmelerine izin verilmeyecek. Yaya ve taşıt trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda tahliye hızlı ve güvenli kılınacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlarla ilgili ihbarlar, şikâyetler dikkate alınacak. Fiili saldırıları önleyici hamlelerde bulunulacak.

EKSİKLİKLER GİDERİLMİŞ OLACAK

Bakanlık tarafından okulların eksiklikleri ise giderilecek. Ders zili çalmadan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış, hem sınıflar hem kütüphaneler hem laboratuarlar hem spor salonları kullanıma hazır hâle getirilmiş olacak. Ve en büyük görev yine okul yönetimlerine düşecek. Müdür ve müdür yardımcıları öğretmenlerle kafa kafaya verip eğitimi verimli kılacak program yapacak. Öğretmenler de programı harfiyen uygulayacak, öğrencileri okula ve sınıfa bağlayacak. Sıra ise öğrencilerde. Öğrencilerin yükümlülükleri öğretmenlerine kulak vermek, dersleri takip etmek, konu tekrarları yapmak, araştırmalarda bulunmak. Bu yükümlülükleri yerine getirenlerin muvaffak olacaklarına kuşku yok.

Velilere kritik uyarılar

Velileri de unutmamalıyız. Ebeveynlerin çocuklarını zihinsel, fiziksel olarak yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlamaları elzem. Yavrularını okulda ve dışında izlemeleri zaruret. Durum böyle olup ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken hususları şöyle:

Çocuklarınızı dinleyin. Onların sıkıntılarını, kaygılarını gidermeye çalışın.

Çocuklarınıza karşı anlayışlı olun, onlara zaman verin.

Çocuklarınıza okulun ne anlama geldiğini, ne gibi görevler gördüğünü, hangi yetileri kazandırdığını tekrar tekrar ifade edin.

Çocuklarınıza okulda eğitim alacaklarını ve sosyalleşeceklerini anlatın.

Çocuklarına tek başına kitap okumayı öğreneceklerini belirtin.

Çocuklarınıza okulda yeni arkadaşlar edineceklerini aktarın.

Merdiven altı ürünlerden kaçının

Öbür yandan veliler, okul alışverişlerinde de ihtiyatı elden bırakmamalılar. Merdiven altı ürünler almamalılar. Ambalajlı ürünleri tercih etmeliler. İmalatçısı belirsiz ürünlere yönelmemeliler. ‘CE’ işaretli kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetlerinin çocukları için daha sağlıklı, güvenli olduğunu bilmeliler.

Tüm bu tavsiyeleri, ikazları sıralamamızın ardından okula dönüşü kolaylaştıracak ekimizi keyifle okumanızı dileriz. Ekimize katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.