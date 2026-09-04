Galatasaray'ı reddetmişti: Icardi'ye şok üstüne şok!
Galatasaray’da geçirdiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılardan ayrılmasının ardından henüz yeni takımını bulamadı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın Avrupa’nın önde gelen liglerinden beklediği teklifleri alamadığı ve kariyerine ABD, Suudi Arabistan ya da Meksika’da devam edebileceği öne sürüldü. Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra henüz yeni takımını bulamadı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın Avrupa'nın majör liglerinden beklediği teklifleri alamadığı, kariyerine Amerika, Suudi Arabistan veya Meksika'da devam edebileceği belirtiliyor.