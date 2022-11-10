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Ekonomi Coşkun Sabah'tan yumurta fiyatlarıyla ilgili akılalmaz açıklama! Sosyal medya ayağa kalktı
Ekonomi

Coşkun Sabah'tan yumurta fiyatlarıyla ilgili akılalmaz açıklama! Sosyal medya ayağa kalktı

Yumurta fiyatlarındaki artış akılalmaz boyuta ulaşırken Coşkun Sabah'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tavuk çiftliği kurup yumurta üretimine başlayan Coşkun Sabah, yumurta fiyatlarından memnuniyet duyduğunu söyledi. Sabah'ın açıklamaları vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 14:11:00 -
Coşkun Sabah'tan yumurta fiyatlarıyla ilgili akılalmaz açıklama! Sosyal medya ayağa kalktı

Ticarete atılan ünlüler listesine adını yazdıran şarkıcı Coşkun Sabah, geçtiğimiz yıl Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık bir milyon liralık yatırımla 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı.

Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen Sabah, tanesi 5 liraya satılan yumurta işlerinin nasıl gittiğiyle ilgili bilgi verdi.

"Tanesi 5 lira"

Basın mensuplarının “Çiftlik nasıl gidiyor? Satışlar iyi mi?” şeklindeki sorusu üzerine 69 yaşındaki sanatçı, “Her şey yolunda. Satışlar da çok iyi gidiyor. Her şey yolunda.

"Keyfim yerinde"

Fiyatlar çıkıyor, çıkıyor şu an 5 lira tanesi, keyfim yerinde mutluyum.” yanıtını verdi.

Coşkun Sabah'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Yorumlar

m.n.

Tanesi 5 liraya yumurtayı ilk defa duydum. Masal gibi, terane gibi iş.

Hasel

Sizin yemeden,içmeden sıkıntınız yok ya size kolay geliyor.
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