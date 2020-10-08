Coşkun Karademir Dünya Müzik Fuarı'nda konser vererek Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Bağlama ve kopuz sanatçısı Coşkun Karademir, "Dünya Müzik Fuarı'na (WOMEX) sanatçı olarak katılmamız aslında bir serüvenin finali. Özet olarak Anadolu'nun müziğini dünyaya taşıyoruz diyebilirim." dedi.

Karademir, dünya müziğinin en önemli fuarı olarak görülen Dünya Müzik Fuarı'nda (WOMEX) konser vererek Türkiye'yi temsil edecek.

Her yıl ortalama 90 ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde müzik profesyonelini bir araya getiren fuar, bu yıl 21-25 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Fuara katılım sürecini ve güncel çalışmalarını AA muhabirine anlatan Karademir, bütün hayatını 7 yaşındayken tanıştığı bağlama ile birlikte, halk kültürüne ve bu kültüre ait mistik sesleri araştırmaya adadığını söyledi.

Konservatuvardan sonra kendi alanında yüksek lisans ve doktorasını da tamamladığını kaydeden Karademir, "Bu yolda birçok hocadan ve ustadan ders alarak hem alaylı hem de akademik anlamda kendisini geliştirmeye çalışan bir sanatçıyım." diye konuştu.

Karademir, okumayı ve araştırmayı sevdiği için akademik çalışmalar yaptığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Benim uzmanlık alanım daha çok enstrümanistlik, müzisyen, aranjör, kompozisyon, beste ve daha çok müzik üretimi ile enstrüman hakimiyeti üzerine bir serüvendi. Sonuçta ben 17-18 yaşımdan bu yana müzik piyasasında albümlere müzisyen olarak katkı sağlamış, aranjör ve müzik yönetmeni olarak çalışmış, çekirdekten yetişme biriyim. Bu gelişim bir yerden sonra yetmeyince farklı müzik tarzlarında ve farklı alanlarda yurt içinde eğitimlerime devam ettim. Aynı zamanda stüdyo yani üretim kısmında çalışmalar yaptım, diğer yandan da sahne performanslarına başladım."

Kendi adıyla çıkan çalışmaların yanı sıra katkıda bulunduğu pek çok müzik albümü bulunduğunu belirten Karademir, "Aslına bakarsanız bu serüven içerisinde bu albüm sayısı bana az geliyor, çünkü ben çok fazla sanatçının sanat hayatlarına yön vererek albümlerine katkı sağlamakla zaman geçirdim. Albümlerle beraber buna dizi müzikleri, belgesel müzikleri, film müzikleri de dahil. Bu projelerin ve ekiplerin içerisinde yer almam kendime konsantre olup daha fazla ürün üretmeme biraz engel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkun Karademir, yakın zamanda müzikseverlerle buluşacak çalışmalarına değinerek, Norveçli caz piyanisti Tord Gustavsen ile bir albüm projeleri olduğunu ama henüz yayınlanmadığını dile getirdi.

- "WOMEX, uluslararası anlamda bir zirve nokta"

WOMEX'in uluslararası anlamda dünya müziğinin en önemli fuarı olduğunu belirten Karademir, şunları kaydetti:

"Fuarın katılımcıları sıradan dinleyiciler değil, tüm dünya üzerindeki müzik festivallerinin, uluslararası sahnelerin direktörleri ve ülkelerin kültür yönetiminin başındaki insanlar var. Yani bu fuar dünya çapında kültürün patronlarının hepsinin buluştuğu, toplantılar yaptığı, konferanslar düzenlediği ve birçok ülkede kendi alanının en iyisi olarak seçtikleri projeleri sahneledikleri yer. WOMEX, uluslararası anlamda kariyer derdinde olan, buna ait üretimler yapan ve bu yolu izleyen insanlar için bir zirve nokta. Çünkü seçilen sanatçı dünyadaki kültür havzasına 'Bu alanının en iyisidir' diye lanse edilmiş oluyor."

Karademir, yaklaşık 5 senedir WOMEX'e bir müzik direktörü, müzik yönetmeni ya da sanatçı olarak değil, sanatçılarla bağlantılarını güçlendirmek ve müzik dünyasını takip etmek için bireysel olarak katıldığını belirtti.

Önceki yıllarda farklı projelerle fuara başvurularda bulunduğunu aktaran sanatçı, "Nasip bu seneye 'Coşkun Karademir Quartet' projemle oldu. Bu projeyi sunduğumda zaten iddialıydım ve çok şükür böyle bir gurura ve başarıya eriştik. Coşkun Karademir Quartet Avrupa'da çok konser verdi. Kuzey Avrupa turnesi yaptım, Orta Avrupa turnesi yaptım. Sibirya'da 15 bin kişiye açık alanda konser verdim. Quartet Avrupa'da çok fazla seyirciye ulaştı aslında. Önemli olan yabancıların projede anlatılmak istenen müziği doğru algılamış ve benimsemiş olmalarıydı. Finalinde de zaten bu başarı WOMEX ile taçlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Karademir, WOMEX'ten sonra sürecin hızlandığını, organizasyon sahiplerinin, festival ve salon direktörlerinin hızlı bir şekilde kendileriyle iletişime geçtiğini anlattı.

Ülkenin müzik kültürünü dünyaya anlatmak bakımından uluslararası fuarların en güçlü yollardan biri olduğunu vurgulayan Karademir, "Hem sanatçı için büyük bir lütuf hem de ülkesi için. Sonuçta benim ismimin yanında Türkiye yazıyor. Bunu unutmamak lazım." dedi.

- "Anadolu'nun müziğini dünyaya taşıyoruz"

Karademir, uluslararası organizasyonlara Türkiye'den bir ismin müziğiyle yer bulmasının; filmlerle, belgesel, tanıtım filmi ve büyük bütçeler ayrılarak yapılan çeşitli markaların reklamıyla elde edilenden çok daha fazla etki oluşturduğunu ifade etti.

Dünya müzik otoriteleri tarafından başyapıt olarak nitelendirilen "The Secret Ensemble" ve "Endless Path" albümlerinin aylarca dünya müzik listelerinde ilk sıralarda yer bulduğunu anımsatan Karademir, "Başarılar böyledir. Yani WOMEX'e sanatçı olarak katılmamız aslında bir serüvenin finali. Özet olarak Anadolu'nun müziğini dünyaya taşıyoruz diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'dan ve çeşitli ülkelerden WOMEX'e katılan sanatçıların ülkelerinden büyük destekler aldıkları bilgisini paylaşan Karademir, yeni nesilden yetişen sanatçılara örnek olan ve ufuklarını açan çalışmaların resmi ve özel kurumlar tarafından daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Coşkun Karademir (CK) Quartet, çelloda Gülşah Erol, dudukta Cem Ekmen, perküsyonda Ömer Arslan, bağlama-kopuzda solist Coşkun Karademir ve destek ekibiyle fuara katılacak.

Ekibin vereceği konserler, bir yıl boyunca 250 bine yakın seyirciye canlı, 2,5 milyona yakın müziksevere de internet üzerinden ulaşacak.

Coşkun Karademir'in "CK Quartet", "The Secret Ensemble", "Endless Path", "Kerbela", "Sırdaşk" ve "Dönüş Yolu"nun arasında bulunduğu pek çok albümü bulunuyor.