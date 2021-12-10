Coşkun, Hasan Can Kaya'nın ahlaksız küfürlerini değerlendirdi! 'Kendimizi sorgulamamız gerekiyor!'

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Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Exxen'de yayın yapan Hasan Can Kaya'nın programındaki ahlaksızları değerlendirdi.

Eğitim sistemine dikkat çekti!

Coşkun, "Kendimizi sorgulamamız gerekiyor." ifadeleri ile eğitim sistemine dikkat çekti. "Okullarda maneviyat istiyoruz. Ruh istiyoruz. Okullara tertemiz çocukları veriyorsunuz. Böyle palyaçolar çıkıyor." diyen Coşkun, şöyle devam etti:

"Hiç duymadığımız küfürleri bunlardan duyuyoruz. Ecdadımıza küfreden kitaplar şimdi bedava dağıtılıyor. Ders kitaplarının bedava olması önemli ama benim kültürümü, tarihimi, medeniyetimi yansıtmıyor. Böyle zibidiler yetiştirdikten sonra o kitapları dağıtmayın."