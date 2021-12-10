  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Coşkun, Hasan Can Kaya'nın ahlaksız küfürlerini değerlendirdi! 'Kendimizi sorgulamamız gerekiyor!'
Medya

Coşkun, Hasan Can Kaya'nın ahlaksız küfürlerini değerlendirdi! 'Kendimizi sorgulamamız gerekiyor!'

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Hasan Can Kaya'nın sahnede kullandığı ahlaksız küfürlerini değerlendirdi. Kaya tarafından babasına küfredilen kızın kahkahalarla karşılık vermesine de değinen Coşkun, eğitim sistemimizdeki eksikliklere dikkat çekerek, "Kendimizi sorgulamamız gerekir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 19:32:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Exxen'de yayın yapan Hasan Can Kaya'nın programındaki ahlaksızları değerlendirdi.

Eğitim sistemine dikkat çekti!

Coşkun, "Kendimizi sorgulamamız gerekiyor." ifadeleri ile eğitim sistemine dikkat çekti. "Okullarda maneviyat istiyoruz. Ruh istiyoruz. Okullara tertemiz çocukları veriyorsunuz. Böyle palyaçolar çıkıyor." diyen Coşkun, şöyle devam etti:

"Hiç duymadığımız küfürleri bunlardan duyuyoruz. Ecdadımıza küfreden kitaplar şimdi bedava dağıtılıyor. Ders kitaplarının bedava olması önemli ama benim kültürümü, tarihimi, medeniyetimi yansıtmıyor. Böyle zibidiler yetiştirdikten sonra o kitapları dağıtmayın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı
Teknoloji

İlk sevkiyat tamam! O ülkede TB2 heyecanı

Somali'nin ilk Bayraktar TB2 İHA sevkiyatını aldığı iddia edildi. Türk İHA'larının ilk etapta istihbarat faaliyetleri için kullanıldığı, hen..
Rusya'dan Elon Musk hamlesi! ABD çok kızacak
Teknoloji

Rusya'dan Elon Musk hamlesi! ABD çok kızacak

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, NASA ve SpaceX ile bir değişim programı yapacak. Rus kozmonot, SpaceX ile uzaya gönderilecek ve bu sayede E..
Dünya iki ülkenin anlaşmasını konuşuyor! F-35’leri silip süpürdüler
Teknoloji

Dünya iki ülkenin anlaşmasını konuşuyor! F-35’leri silip süpürdüler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) F-35 almayı hedeflerken, geçen hafta Fransa ile 80 Rafale savaş uçağı tedariki kapsamında 19 milyar dolarlık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay