Coşkun Başbuğ'dan 'Abdullah Gül' sorusu!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve kapatma davası açılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Gül'e birçok eleştiri yağdı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da Abdullah Gül'e tepki gösterdi.

Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Gül: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum.

Bu ağız hangi ağızdır?

a. Londra ağzı

b. Erivan ağzı

c. FETÖ ağzı

ç. Küresel Ağız

d. Hepsi"

İşte o tweet: