Çoşkun Başbuğ İdlib tezgahını deşifre etti

İdlib'de son günlerde yaşanan olayların tartışıldığı CNNTürk'teki Ne Oluyor programında konuşan emekli albay Terör uzmanı Coşkun Başbuğ "İdlib'de yılanın başını ezin kuyruğu kandilde oynuyor. Kandil'de yılanın başını ezin kuyruk Kabil'de oynuyor" dedi.

Hulusi Akar'ın sözlerinin anlamı

Başbuğ olayların iç içe geçtiğini ve birbirinden ayırmanın imkanı olmadığını dile getirerek "Rusya ile yaptığımız mutabakat, Sayın Akar'ın "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz." sözleri ile Sayın Akar kibarca buradan terör tehdidi almıyorsun ama buna rağmen havadan ve karadan bombalamaya devam ediyorsun. Rusya'nın haberi olmadan Esed'in sarayından çıkması mümkün değil. Herhangi bir rejim uçağının motorunu çalıştırması mümkün değil." dedi.

"Oluşan tabloya bakıldığında, İdlib'de planlı programlı bir insansızlaştırma programının uygulandığını görüyorsunuz" diyen Başbuğ, "Rusya terör saldırıları aldım diyerek vurduğu yerlere baktığımızda anaokulu, hastane, köydeki vatandaşların evleri, 14 ölüden 8'i kadın, 6'sı çocuk. Hani terör hani terör saldırısı. Benim bölgeden aldığım son bilgilere göre 2 bin 500 dekar tarım alanı bombalandı ve yakıldı." dedi.

2023 programlı Suriyeli ve Afganlı göç dalgası planı

Bu göç dalgasının 2023 hedefli bir programın ön hazırlığı olduğunu dile getiren Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü "Afganistan'dan İran kanallı gelen, İran'ın da işin içinde olduğu ve doğrudan Türkiye sınırına getirilen göç dalgası boşuna değil. Bir de güneyden İdlib üzerinden planlı saldırılar artacak ve buradaki insanlar göçe zorlanacak. Güneyden Suriyeliler, doğudan Afganistanlılar ve bunun oluşturacağı kaos ile birlikte o kaosun seçim sandığına etkileri gibi bir tablo çizmiştik. Devlet yerinde ve zamanında olayı okudu, İran sınırında tedbirler hemen artırıldı. Sınırlardaki tedbirlerin artması ile göç durdu. Ancak İdlib'de aynı tehdit devam ediyor. Burada göçe zorlanan bir kitle var ve bu göz göre göre, bütün anlaşmalar çiğnenerek yapılıyor.

Rusya'nın Lazkiye ve Tartus'u gerekçe gösterek Türkiye ile saldırı olmayacak anlaşma yaptığını buna karşılık rejimin karadan İran, havadan ise Rusya destekli saldırılarını sürdürdüğünü anlatan Başbuğ Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası bu süreci durdurmak için Rusya ve ABD ile kritik iki anlaşma yaptığını belirterek ABD Başkan Yardımcısı Mice Pence'nin apar topar Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığını, yapılan anlaşmaya rağmen ABD'nin verdiği 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeden çıkarma sözünü tutmadığını, Türkiye'nin kontrolüne bırakılması gereken Münbiç'i bir gece yarısı Rusya'ya bırakılarak oradan çekildiklerini söyledi. Başbuğ, aynı bölge için Rusya ile de anlaşma yapıldığını aradan aylar değil yıllar geçtiği halde Rusya'nın da verdiği sözü tutmadığını örnekleri ile anlattı.