Coşkun Başbuğ: Ermenistan için tarihi bir fırsat!

Yeniakit Ankara

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan görüşmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Başbuğ paylaşımında, “2009 yılından bugüne ilk kez Ermenistan’la görüşmeler başladı. Ümit ederim bu kez Ermenistan aklını kullanır ve her hangi bir yerin güdümüne girmeden bu tarihi fırsatı kullanır” dedi.