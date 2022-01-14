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Dünya Coşkun Başbuğ: Ermenistan için tarihi bir fırsat!
Dünya

Coşkun Başbuğ: Ermenistan için tarihi bir fırsat!

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan görüşmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 15:33:00 -
Coşkun Başbuğ: Ermenistan için tarihi bir fırsat!

 Yeniakit   Ankara 

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan görüşmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Başbuğ paylaşımında, “2009 yılından bugüne ilk kez Ermenistan’la görüşmeler başladı. Ümit ederim bu kez Ermenistan aklını kullanır ve her hangi bir yerin güdümüne girmeden bu tarihi fırsatı kullanır” dedi.

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