Coşkun Başbuğ: ABD'nin planı elinde patladı

"Ukrayna'nın artık uyndığı bir süreçten geçiyoruz" diyen Coşkun Başbuğ, Ukrayna'nın ABD'nin kendisini bu işte kullandığını, gerilimin merkezi haline geldiğini ve arada yem olduğunu gördüğünü belirterek "Ukrayna'nın burada tek yapacağı bir iş sorunları arabulucu bir ülke nezdinde masa başında çözmeye çalışmaktır." dedi.

"ABD bunu çok iyi biliyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin "Beyaz Saray keskinleştiriyor, AB de kendisini düşünüyor, bu şekilde konuşmalarla Ukrayna ekonomisini mahvediyorsunuz " sözünü hatırlatan Başbuğ ABD'nin Ukrayna'daki hedefinin Rusya'yı hataya sevketmek olduğunu söyledi. Başbuğ " İlk tetiği çeken bunun altında kalacak. ABD bunu çok iyi biliyor. Dolayısı ile sürekli tarih ve gün vererek Rusya'yı kışkırıp, arkadaki devletlere de dönerek "dediklerim oluyor, durdurmamız lazım, Rus tehdidi yeniden hortluyor" tablosunu yaratmak." dedi.

"ABD'yi sahnede göreceğimiz dile getirmiştik"

Bu oluşan durumun tesadüf olmadığını söyleyen Başbuğ, Ukrayna'da zirve yapan krizin aslında Libya'da başladığına dikkati çekerek "Fransa, Rusya Libya'da doğrudan sahada. Ancak ABD orada yok. Bunun nedenini de ABD'nin kendi içinde yaşadığı bir kaos ve savaş yüzünden kriz bölgelerinde bulunmadığını, ABD'de Trump'ın yenilmesi ve Biden'ın göreve gelmesi halinde ABD'yi sahnede göreceğimiz dile getirmiştik. Şu anda bunu görüyoruz." dedi.

ABD'nin Ukrayna'da istediğini elde edemediğini ve sürekli hasmım dediği Çin'den Rusya'ya karşı gücünü kullanmasını istediğini anlatan Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü "Poker ülkesi ABD, Rusya'ya rest dedi, Rusya da "Restini gördüm" dedi.