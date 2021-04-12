  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 05:52:00 -

ABD'nin Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime dahil olmasını yorumlayan Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin gücünü yitirdiğini ve bir hüsrana uğrayacağını söyledi.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Afganistan'da 20 yıldır çırpınıyor. Irak'ta aynı şekilde. Şimdi Karadeniz'e burnunu uzatmaya başladı. Göreceksiniz ABD hüsrana uğrayacak burada. 1990'lı yıllarda meydanı boş bulan ABD Rusya dağılınca Irak'a daldı. Orada ABD'nin beyanını hatırlayalım. Haritacıları çağırıp 20 ülkenin sınırlarının değişeceğini söyledi. Tek kutuplu bir dünya vardı ancak artık dengeler değişti kartlar yeniden dağıtıldı. Rusya güçleniyor. ABD'nin elinde güç yok. Ne yapması lazım NATO'yu devreye sürmesi lazım. NATO üzerinden bir takım manevralar yapması lazım ancak artık NATO'da eski karşılığı bulamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merdivenlerin renkleri değiştirildi ODTÜ'de eşcinsel azgınlara geçit yok!
Gündem

Merdivenlerin renkleri değiştirildi ODTÜ'de eşcinsel azgınlara geçit yok!

ODTÜ'de eşcinsel azgınların renkleri ile boyanan merdivenler, yönetim tarafından yeniden düzenlenince, ODTÜ Rektörü de öğrenciler tarafından..
Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin
Siyaset

Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin kayıtlarının Z kuşağının adreslerine gönderilmesi ge..
Ukrayna'dan savaş açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan savaş açıklaması

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov Donbas'taki krizle ilgili Moskova'ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay