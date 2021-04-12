Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

ABD'nin Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime dahil olmasını yorumlayan Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin gücünü yitirdiğini ve bir hüsrana uğrayacağını söyledi.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Afganistan'da 20 yıldır çırpınıyor. Irak'ta aynı şekilde. Şimdi Karadeniz'e burnunu uzatmaya başladı. Göreceksiniz ABD hüsrana uğrayacak burada. 1990'lı yıllarda meydanı boş bulan ABD Rusya dağılınca Irak'a daldı. Orada ABD'nin beyanını hatırlayalım. Haritacıları çağırıp 20 ülkenin sınırlarının değişeceğini söyledi. Tek kutuplu bir dünya vardı ancak artık dengeler değişti kartlar yeniden dağıtıldı. Rusya güçleniyor. ABD'nin elinde güç yok. Ne yapması lazım NATO'yu devreye sürmesi lazım. NATO üzerinden bir takım manevralar yapması lazım ancak artık NATO'da eski karşılığı bulamayacak.