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Çorumlu valilerden Kur'an kursu inşaatına büyük destek!

Çorum'un İskilip ilçesinde 3 yıldır devam eden Çakmak Dede Kur'an Kursu inşaatı, 4 ilin Çorumlu valisinin katkısıyla tamamlanacak.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
Çorumlu valilerden Kur'an kursu inşaatına büyük destek!

Çorum'un İskilip ilçesinde 3 yıldır devam eden Çakmak DedeKur'an Kursu inşaatı, 4 ilin Çorumlu valisinin ekonomik katkısıyla tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

İskilip Müftülüğü, 50 öğrenci kapasiteli mevcut Kur'an kursunun yetersiz kalması nedeniyle 2016 yılında 120 öğrenci kapasiteli yeni bir kurs binası inşası için çalışmalara başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe merkezindeki kurs inşaatını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların da katkılarıyla 3 yılda yüzde 40'ı tamamlanan Çakmak Dede Kur'an Kursu'nun inşaatının yardımların azalması nedeniyle akamete uğradığını söyledi.

“Malzeme desteği sağlanacak”

İnşaatın durumundan 3 ay önce göreve geldiğinde haberdar olduğunu belirten Çiftçi, "Çalışmaların hızlandırılması için neler yapabileceğimizi araştırdık. İnşaatın tamamlanması için yaklaşık 3 milyon liraya ihtiyaç olduğunu tespit ettik." dedi.

Çalışmanın hızlanması için ilk etapta Çorum İl Özel İdaresinden 500 bin liralık malzeme desteği sağlayacaklarını dile getiren Çiftçi, aynı zamanda Çorumlu valilerle de görüşmeler yaptığını aktardı.

Çiftçi, şöyle devam etti:

"İlk etapta Bursa, Kırşehir, Aksaray ve Osmaniye valilerimizle görüştüm. Bu konuda yardım ve destek talep ettim. Konya ve Karaman müftülerimizle de görüştüm. İnşaatımızın kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen imkanları seferber edeceğiz. Çünkü aradan zaman geçmesi ve inşaatın uzaması, dedikoduya neden oluyor. Ayrıca desteklerde azalma meydana geliyor. Bittiği zaman bölgenin hafızlık merkezi olabilecek bir kurs. 6 katlı, büyük bir inşaat."

İl Müftüsü Muharrem Biçer de tamamlandığında 720 metrekare inşaat alanına sahip kurs binasının tahmini maliyetinin 5 milyon lira civarında olduğunu anlatarak, "Yönetici ve öğretmen odaları, toplantı ve konferans salonu, 4-6 yaş eğitimi, sınıflar, 16 yatakhane, 3 misafirhane ve spor salonu olacak. Kursumuz ismini, Beypazarı'ndan irşat hizmetleri için İskilip'e gönderilen Akşemseddin hazretlerinin halifesi, halk arasında Çakmak Dede olarak bilinen Şeyh Muslihittini Attar El-İskilibi'den almıştır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
  1. Osmaniye
  2. Karaman
  3. Aksaray
  4. Konya
  5. Kırşehir
  6. Bursa
  7. Çorum
  8. İskilip
  9. Çakmak Dede
  10. Kur'an Kursu

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