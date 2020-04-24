Çorum’dan kısa kısa

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Uğurludağ Kaymakamlığı çocukları unutmadı.

Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir aracı süsletti. Süslenen araç ilçede önce müzikler eşliğinde tur attı. Daha sonra süslenen araçla ilçede yaşayan öğrencilerin evlerine gidildi. Ziyaretlerde Kaymakam Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Birol, Vakıf Müdürü Yakup Yalman ile öğretmenler tarafından öğrencilere kitaplar ve kitap setleri hediye edildi.

(MMY-BÖ)

- İskilip’te balkonlarda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İskilip’te de kutlandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve belediye çalışanları saat 21.00’de belediye hizmet binası balkonuna çıkarak İstiklal marşını okudu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı açıklama da “Türkiye Büyük Millet Meclisinin düzenlemiş olduğu cam ve balkonlarda İstiklal Marşımızı okuma etkinliğine bizde belediyemizin balkonundan katılım sağladık. Bu güzel organizasyona katılımlarından dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımıza, Ülkü Ocakları Başkanımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve değerli personellerimize teşekkür ederim” dedi.