  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorum’dan kısa kısa

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Uğurludağ Kaymakamlığı çocukları unutmadı.

2020-04-24 14:17:46 -
Çorum’dan kısa kısa

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Uğurludağ Kaymakamlığı çocukları unutmadı.


Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir aracı süsletti. Süslenen araç ilçede önce müzikler eşliğinde tur attı. Daha sonra süslenen araçla ilçede yaşayan öğrencilerin evlerine gidildi. Ziyaretlerde Kaymakam Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Birol, Vakıf Müdürü Yakup Yalman ile öğretmenler tarafından öğrencilere kitaplar ve kitap setleri hediye edildi.


(MMY-BÖ)



- İskilip’te balkonlarda 23 Nisan coşkusu


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İskilip’te de kutlandı.


İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve belediye çalışanları saat 21.00’de belediye hizmet binası balkonuna çıkarak İstiklal marşını okudu.


İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı açıklama da “Türkiye Büyük Millet Meclisinin düzenlemiş olduğu cam ve balkonlarda İstiklal Marşımızı okuma etkinliğine bizde belediyemizin balkonundan katılım sağladık. Bu güzel organizasyona katılımlarından dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımıza, Ülkü Ocakları Başkanımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve değerli personellerimize teşekkür ederim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı