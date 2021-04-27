  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çorum’daki yangında yeni gelişme
Gündem

Çorum’daki yangında yeni gelişme

Çorum’un Kargı ilçesinde Demirciler arastasında çıkan 4 iş yerinin yandığı 3 iş yerinin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:07:00 -

Kargı ilçesinde akşam saatlerinde Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde Saffet Uğur’a ait iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekipler alevlere müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı. İş makinelerinin de müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangının soğutma çalışmaları devam ederken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ilçeye gelerek yangınla ilgili Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’den bilgi aldı. Dükkanları yanan esnaflara geçmiş olsun temennisinde bulunan vali Çiftçi, iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitin baba evine acı haber ulaştı
Gündem

Şehitin baba evine acı haber ulaştı

PKK'lıteröristlerle çıkan çatışmada Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (22) Osmaniye'deki baba evini şeh..
Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye genelinde 3 haf..
O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti
Dünya

O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Nijerya'daki şiddet olaylarında silahlı saldırılarda geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü iddi edildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay