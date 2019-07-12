Çorum’daki sevgi iklimi meyvesini veriyor

1981 yılından bugüne kesintisiz olarak devam eden festivalin 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Başkan Aşgın, Hitit Fuar ve Festivali’nin Çorum’un ortak paydalarından biri olduğunu dile getirdi.



TERÖRLE BİR YERE VARILAMAZ



Çorumluların bu şehirde sevgiyle, kardeşlikle, barış içerisinde yaşadığını ifade eden Başkan Aşgın, “Biz şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz. Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi. Çorum olaylarının yıldönümü olması nedeniyle de açıklamalar yapan Başkan Aşgın, 57 kişinin hayatını kaybettiği Çorum olayları başta olmak üzere Sivas ve Başbağlar katliamını kınadı. Sevginin, barışın, kardeşliğin konuşulacağı ve buna en layık illerden birinin Çorum olduğuna dikkat çeken Aşgın, Kadeş Antlaşmasının yapıldığı Çorum’dan tüm terör örgütlerine seslenerek, “Terör ile bir yere varılamaz. Barıştan, sevgiden yana olunmasını istiyorum. Bu tür olayları anarken bir daha olmamasını temenni ediyorum” dedi.



SANATÇILAR SAHNE ALACAK



Aşgın, festivalde ünlü sanatçılar Buray, Pinhani, Erkan Oğur’un yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Esat Kabaklı’nın sahne alacağını kaydetti.