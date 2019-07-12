0553 313 94 23

Çorum’daki sevgi iklimi meyvesini veriyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hazırlıklarını tamamladıkları Hitit Fuar ve Festivali’nin 12-14 Temmuz tarihleri arasında 36’ncı kez kapılarını açacağını söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:20
Çorum’daki sevgi iklimi meyvesini veriyor

1981 yılından bugüne kesintisiz olarak devam eden festivalin 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Başkan Aşgın, Hitit Fuar ve Festivali’nin Çorum’un ortak paydalarından biri olduğunu dile getirdi.

TERÖRLE BİR YERE VARILAMAZ

Çorumluların bu şehirde sevgiyle, kardeşlikle, barış içerisinde yaşadığını ifade eden Başkan Aşgın, “Biz şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz. Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi. Çorum olaylarının yıldönümü olması nedeniyle de açıklamalar yapan Başkan Aşgın, 57 kişinin hayatını kaybettiği Çorum olayları başta olmak üzere Sivas ve Başbağlar katliamını kınadı. Sevginin, barışın, kardeşliğin konuşulacağı ve buna en layık illerden birinin Çorum olduğuna dikkat çeken Aşgın, Kadeş Antlaşmasının yapıldığı Çorum’dan tüm terör örgütlerine seslenerek, “Terör ile bir yere varılamaz. Barıştan, sevgiden yana olunmasını istiyorum. Bu tür olayları anarken bir daha olmamasını temenni ediyorum” dedi.

SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Aşgın, festivalde ünlü sanatçılar Buray, Pinhani, Erkan Oğur’un yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Esat Kabaklı’nın sahne alacağını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:20
  1. Sivas
  2. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijeryalı yetimlerin yüzü Türk hayırseverlerin yardımlarıyla güldü
    1. Nijeryalı yetimlerin yüzü Türk..
    2. Köpek ile kedinin oynaması kameraya..
    3. İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl..
    4. Bursa Şehir Hastanesine ilk hasta geldi
    5. "Ekonomiye Değer Katan Rize'nin..
    6. Ali Babacan ortaya çıktı!
    7. Orman yangın havuzunda yangın paniği
    8. Beşiktaş, borçların yapılandırıldığını..
    9. Vatandaşların kimlik bilgilerini ele..
    10. Şişli’de asansör boşluğuna düşen kadın..
    11. Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı
    12. Beşiktaş, finansal borçlarını..
    13. Sebze yüklü tir otobanı savaş alanına..
    14. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    15. Donald Trump istifayı açıkladı!
    16. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    17. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    18. Göç Kurulu toplantısı
    19. ABD Temsilciler Meclisinden İran'a..
    20. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde..
    21. Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve..
    22. Tekstilkent için geri sayım
    23. Cebelitarık polisi İran tankerindeki 4..
    24. Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık..
    25. Somali'de otele bombalı ve silahlı..
    26. ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den..
    27. Canik Meclisine tatil yok
    28. Gaziantep'te tır devrildi: 3 ölü
    29. Çorum’daki sevgi iklimi meyvesini..
    30. İslam Dünyası Gençlik Forumu'nda..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?