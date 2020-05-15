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Ekonomi

Çorum’daki göletlere balık bırakıldı

Çorum’da su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında merkez ve ilçelerde bulunan 10 gölete 57 bin adet balık bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:50:18 -
Çorum’daki göletlere balık bırakıldı

Çorum’da su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında merkez ve ilçelerde bulunan 10 gölete 57 bin adet balık bırakıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Türkiye’nin su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin, korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini söyledi.


Su ürünleri kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon adet sazan, kalkan, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusu bırakıldığını açıklayan Sarı, “Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında yürütülmektedir. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri’nde 2020 yılında üretilen sazan balığı yavrusundan talebimiz doğrultusunda ilimize 57 bin adet tahsis edilmiş ve Derekargın, Akçakoyun, Evyaka, Seyitnizam, Kuyumcu, Laçin ve Gökçedoğan göletlerine bırakılmıştır. Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm den küçük balıkların avlanmaması, balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığın devamı için bırakılan yavruların en az bir kez üremesine imkân tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda da yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır” dedi.

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