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Aktüel Çorum'da yerel gazetenin "hafta sonu evde kalalım" çağrısına STK'lardan destek
Aktüel

Çorum'da yerel gazetenin "hafta sonu evde kalalım" çağrısına STK'lardan destek

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:47:28 -
Çorum'da yerel gazetenin "hafta sonu evde kalalım" çağrısına STK'lardan destek

ÇORUM (AA) - Çorum'da günlük yayın yapan Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında virüsün yayılmasını önlemek ve bu konuda yoğun çaba sarf eden başta sağlık çalışanları olmak üzere ilgililere yardımcı olmak amacıyla "hafta sonunu gönüllü olarak evde geçirelim" çağrısına, kentteki sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan, AA muhabirine, Çorum'daki salgınla mücadele sürecine katkı sağlayabilmek amacıyla "Hafta sonu evde kal, koronaya korku sal" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını söyledi.

"İnsanların hepsi aynı kaygı içerisinde, benzer şeyler konuşuyorlar. Biz de gazete olarak bize yüklenen sorumluluk bilinciyle kampanya başlatalım istedik." ifadelerini kullanan Taşkan, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın, gönüllü olarak herhangi bir yasak gerekmeksizin hafta sonu vakitlerini evde geçirmesi için çağrıda bulunduk. Bu da toplumda çok şükür geniş bir yer buldu. STK'ların birçoğu destek açıklaması yaptı. Hafta sonu yansımasının ne olacağı hep birlikte göreceğiz. Çorum mart-nisan aylarında hasta sayısı bakımından en güvenli iller arasındayken bugün maalesef geldiğimiz noktada Türkiye'deki en riskli iller arasına girdik. Biz buradan bir gönüllülük hareketiyle, devletin topyekun seferber olduğu bu mücadelede millet olarak tıpkı 15 Temmuz'da nasıl devletimizi, milletimizi korumak için sokaklara çıktıysak bugün de gönüllü olarak evlerimizde bu mücadeleyi sürdürmeyi planladık. İnşallah başarılı oluruz."

Taşkan, bu hareketin Türkiye'ye örnek olacağına inandığını vurgulayarak, "Her şeyi devletten yada sağlıkçılarımızdan beklemek yersiz olur. Zaten canını ortaya koyan sağlıkçılarımıza biz de hafta sonunu evde geçirerek destek olursak ne mutlu bize." dedi.

- Sendika ve STK'lardan destek

Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin çağrısına kentteki sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan destek geldi.

Kentte, 50'ye yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz, Kamu-Sen Çorum Temsilcisi Selim Aydın, Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Tekin Çınar ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Ali Ekber Çınar, yaptıkları açıklamalarda "hafta sonunu gönüllü olarak evde geçirme" çağrısına uyacaklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığınca son dönemde vaka artışının yaşandığı 14 il arasında gösterilen kentte, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi önceki gün yaptığı açıklamada, il genelinde Kovid-19 salgını dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirterek, vatandaşları Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliğin aldığı tedbirlere uymaya davet etmişti.


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