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Çorum'da traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Uğurludağ ilçesinde takla atıp ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Somali yaralandı, eşi Fatma Somali hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:31
Çorum'da traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kaza, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut köyünde meydana geldi. Ahmet Somali yönetimindeki 19 DC 241 plakalı traktör, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü.

Kazada traktör altında kalan sürücü yaralanırken, eşi Fatma Somali yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Somali'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:31
  1. Ahmet Somali
  2. Fatma Somali
  3. çorum

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