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Çorum'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

08 Eylül 2019 Pazar 09:00
Çorum'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Nihat Seven'in (48) kullandığı 19 KT 229 plakalı otomobil, Çorum-Laçin kara yolundaki Gölünyazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya devrildi.

Kazada, araçtan fırlayan sürücü ile eşi Züleyha (43), çocukları Hayrunnisa (19), Ümmü (16) ve Ebrar Seven (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Nihat Seven, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Ebrar Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kent merkezindeki bir caminin imamı olan Nihat Seven'in, ailesiyle piknikten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:00
  1. Nihat Seven
  2. Çorum-Laçin
  3. Gölünyazı
  4. trafik kazası
  5. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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