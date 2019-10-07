0553 313 94 23

Çorum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:10
Çorum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay. Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Y.(57)'nin kullandığı 05 KE 677 plakalı hafif ticari araçla, Çağdaş E.(36) İdaresindeki otomobil, Domlupınar Caddesi, Dumlupınar Camii önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araç içinde yolcu olarak bulunan Deniz Çağrı E.(6), yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile bir süre kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:10
  1. Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Çorum Hitit Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona 3 puanı rahat aldı!
    1. Barcelona 3 puanı rahat aldı!
    2. Kulüp başkanı kırmızı kart gören..
    3. EYT başkanı EYT'nin ne zaman..
    4. Hayırsever hazır, bürokrasi hantal!..
    5. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    6. ABD'den YPG'ye dost kazığı! "Sizi..
    7. Fırat'ın doğusuna harekat dünya..
    8. Bomba iddia! Fatih Terim istifa mı..
    9. Uçak biletleri ne kadar son dakika en..
    10. Aliyev: Karabağ Azerbaycan’ındır
    11. Recep Tayyip Erdoğan: Darbecilere,..
    12. Türkiye'de petrol ve doğal gaz..
    13. HGB kan değeri kaç olmalı? Hemoglobin..
    14. Çorum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
    15. Tirol’de silahlı saldırı! 5 ölü
    16. Evinizin altından fay geçiyormu?..
    17. Bina için tartıştılar ‘FETÖ’ diye..
    18. Karayolları'ndan zam açıklaması
    19. Çocuklar okusun diye 'Anne yazdı, baba..
    20. KGM'den zam açıklaması
    21. Emine Bulut'un katiliyle ilgili yeni..
    22. EYT başkanı biraz daha sabır dedi! EYT..
    23. MHP’li Yaşar Yıldırım: Kimin ne isteği..
    24. Barış Pınarı Harekatı terör sevici..
    25. Sefaköy’de ortalık karıştı! Dehşet..
    26. Davutoğlu ekibinden açıklama! Partinin..
    27. BTK FETÖ’cü siteleri durdursun
    28. EYT ile emekli olacaklar kimler? EYT..
    29. Memede kola vuran ağrı için hangi..
    30. Emine Bulut'un katili hakim karşısına..
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?