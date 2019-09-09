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Çorum’da toplu ulaşımda yeni dönem

Toplu ulaşımda 15 aylık belirsizlik sürecinin ardından Çorum Belediyesi ile Hitit Ulaş A.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:06
Çorum’da toplu ulaşımda yeni dönem

Toplu ulaşımda 15 aylık belirsizlik sürecinin ardından Çorum Belediyesi ile Hitit Ulaş A.Ş. arasında 10 yıllık toplu taşıma sözleşmesi imzalandı.


Ulaşım konusunda yeni bir döneme girildiğini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yaklaşık 15 aydır ihalesi konusunda sıkıntıların yaşandığı ulaşım konusunda bugün itibariyle karşılıklı olarak son imzayı da atmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle ihale süreci tamamlanmış olup Hitit Ulaş Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği ile 10 yıllık anlaşmamızı yaptık. Ulaşım, bütün hemşehrilerimizi ilgilendiren bir konu. Bu sebeple bugün şehrimiz açısından önemli bir gün. Bundan önceki hizmetleri için Ulaş A.Ş.’ye teşekkür ediyorum. Ama son dönemlerde yaşanan bazı sıkıntılar oldu. Yaşanan sorunları da göz önünde bulundurarak yeni dönem için yapmış olduğumuz detaylı çalışmalar sonrası ulaşımda sorunları en aza indirecek yeni bir döneme bismillah diyoruz” dedi.


’Ulaşımda kaliteyi her geçen gün artıracağız’


Toplu ulaşımda memnuniyet oranlarını her geçen gün artırarak, yapılan anketlerde zamanla çok güzel sonuçlar alacaklarına inandığını söyleyen Başkan Aşgın, Belediye olarak her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da Çorumlulara hizmetin en güzelini verme gayreti içerisinde olduklarını belirtti ve yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Önümüzdeki süreçte ulaşım konusunda güzel işlerin yapılacağına inandığını söyleyen Başkan Aşgın, “29 otobüs hattında 46 tanesi 12 metre ve 2 yaşından daha küçük 64 asıl 2 yedek otobüsle çok güzel hizmet vereceğimizi düşünüyorum. Otobüs duraklarındaki elektronik sistemlerin hepsini devreye sokacağız. Yeni dönemde hizmet kalitesini artırmak için gerekirse bütün mahalle muhtarlarımızı, Hitit Ulaş A.Ş yetkililerini, Belediyemiz ilgili personellerini devreye sokarak bütün otobüs güzergahlarını yeniden düzenleyeceğiz. Otobüs durakları eksikse yenilerini ekleyeceğiz, fazlaysa yerlerini değiştireceğiz. İnşallah memnuniyet oranının her gün arttığı bir toplu ulaşımı şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.


Zor bir süreci geride bıraktıklarını belirten Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı’da, “Bu süreçte sükunet ve sabırla işini yapan 127 ortağımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra yeni bir dönem başladı. İnşallah bu dönem Hitit Ulaş A.Ş., Çorum Belediyesi ve şehrimiz için faydalı güzel bir dönem olacak. Bu sürecin bu noktaya gelmesinde emeği olan başta Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:06
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