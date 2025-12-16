  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Saadet lideri Arıkan'dan olay açıklama: Cumhurbaşkanı ile görüştük! Cumhur ittifakına katılabiliriz

Güllü cinayetinde tek tanığın ifadesi ortaya çıktı: Suçu bana atmasından korktum!

Sınır kapılarından biri PKK’nın kontrolündeydi! Suriye ile Irak arasında önemli anlaşma

Hakan Fidan'dan çok kritik temaslar! Önce Ürdün sonra Suudi Arabistan

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu
Yerel Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum-Ankara kara yolunda otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki sürücü Enes Ç. yaşamını yitirdi.

Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Enes Ç. (22) idaresindeki 19 AFY 259 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Gafurlu köyü yakınlarında M.İ'nin kullandığı aynı istikamette seyreden 71 ACV 778 dorse plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tırın dorsesinin altına giren araçta sıkışan sürücü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Enes Ç'nin cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!
Gündem

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında Öcalan kavgası yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Ta..
Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! "Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani"
Gündem

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

İstanbul Teşvikiye’de oturduğunu belirten, köpekçi bir kadın, Teşvikiye Camii’nin bahçesinde köpeğini gezdirmesine izin vermeyen cami görevl..
Saadet lideri Arıkan'dan olay açıklama: Cumhurbaşkanı ile görüştük! Cumhur ittifakına katılabiliriz
Gündem

Saadet lideri Arıkan'dan olay açıklama: Cumhurbaşkanı ile görüştük! Cumhur ittifakına katılabiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı TV programında Cumhur İttifakı'na katılabileceklerini söyledi. Arıkan, Cumhurbaşkanı E..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23