Çorum'da silah operasyonu

Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Kaçakçılıkla Mücadele kanunlarına muhalefet suçları kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cengiz Topel Caddesi üzerinde arama kararı bulunan lüks bir aracı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonunda park halindeki aracın sürücüsü A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ev ve aracında yapılan aramalarda, terör örgülerinin eylemlerde kullandığı 1 adet ruhsatsız makineli tabanca ve bu tabancaya ait 374 adet mermi ile, 1 adet 50’lik şarjör, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 7 adet mermi, bir adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 45 adet av fişeği ile yaklaşık 10 litre civarında değişik marka ve içeriklerde gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çorum polisinin düzenlediği başka bir operasyonda ise R.B. isimli şahısın Osmancık yolu üzerinde kendisine ait araç şüphe üzerine durdurularak, yapılan kontrolde koltuk üzerinde 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca ile bu tabancaya ait 3 adet şarjör ele geçirildi.

İskilip Kavşağı’nda da bir aracı durduran polis ekipleri O.K. isimli şahısın aracında yaptıkları kontrollerde koltuk üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 adet mermi ele geçirdi.ele geçirilmiştir. Son olarak il merkezinde başka bir operasyona daha imza atan polis ekipleri V.S isimli şahısa ait araçta yaptıkları aramada 1 adet Glock marka tabanca ile bu tabancaya ait 3 adet mermi ve 1 adet şarjör yakalandı. Zanlının ifadesi doğrultusunda Ş.Ş isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada da 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 10 adet mermi ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.