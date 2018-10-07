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Çorum'da PKK operasyonu! 1 gözaltı

Çorum Alaca'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, örgüt üyesi 1 kişi iş yerinde yakalandı.

07 Ekim 2018 Pazar 17:51
Çorum'da PKK operasyonu! 1 gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan M.U.E., iş yerinde yakalandı

İlçede istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri, Alaca'daki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Bingöl nüfusuna kayıtlı ve terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla aranan M.U.E., çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen M.U.E., güvenlik önlemleri alınarak, Çorum'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu  tamamlanan M.U.E., adliyeye sevk edildi. M.U.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 17:51
  1. Bingöl
  2. Çorum
  3. Alaca
  4. PKK
  5. KCK
  6. operasyon
  7. PKK operasyon

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