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Çorum'da otomobilin çarptığı eşek telef oldu

Yanındaki yavrusu, uzun süre annesinin başında bekledi.

07 Ekim 2018 Pazar 12:40
Çorum'da otomobilin çarptığı eşek telef oldu

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çorum-Osmancık karayolunun 5inci kilometresinde meydana geldi.

Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 PRY 70 plakalı otomobil, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Kazada, bir süre can çekişen eşek telef oldu. Eşeğin yavrusu uzun süre annesinin yanından ayrılmadı.

Belediye yetkilileri, telef olan eşeği gömmek üzere aldı, yavrusunu ise hayvan bakımevine götürdü.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:40
  1. Çorum
  2. Kaza

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