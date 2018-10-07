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Çorum’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:11
Çorum’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Mustafa Göral’ın (54) kullandığı 05 AK 797 plakalı otomobil, Çorum-Alaca karayolunun 25’inci kilometresinde, aynı istikamette seyreden Bekir Doğan’ın yönetimindeki 19 BA 567 plakalı sondaj kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki eşi Emine Göral (54) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, Göral çiftini sıkıştıkları araçtan çıkardı. Bu sırada alev alan araç, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Göral çifti, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:11
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