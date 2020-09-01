Çorum'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımına başlandı

ÇORUM (AA) - Sağlık Bakanlığınca 10 milyon liralık yatırımla Çorum'da inşa edilecek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımına başlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki 1400 metrekarelik alanda inşa edilecek merkezin yapımına başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Çorum'un sağlık alanında hem altyapı hem de personel açısından güzel gelişmeler kaydettiğini belirterek, 2000 yılında 186 olan uzman hekim sayısının 2018 yılı sonunda 278'e yükseldiğini, 2000 yılında 724 hemşire bulunan kentte 2018 yılı sonu itibarıyla 1397 hemşirenin görev yaptığını ifade etti.

Kentte, 2009 yılında vücudundaki tümör nedeniyle 460 kişinin, 2019 yılında ise 655 kişinin vefat ettiğine işaret eden Çiftçi, "İnşallah onkoloji hastanemizin hizmete girmesiyle bu sayılar düşecektir. Bina tamamlandığında hastalarımız mevcut hastanemize girmeden tüm işlemlerini bu binada yapabilecekler. 1400 metrekarelik alan üzerine oturtulacak binanın toplam kapalı alanı 4 bin 336 metrekaredir. Yapı içinde iyotlu tedavi alan hastalar, nükleer tıp hastaları, kemoterapi hastaları ile linac tedavisi gören hastaların ihtiyaçları karşılanacaktır." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin sağlık camiası ve Çorum için çok önemli olduğunu, merkezin hizmete girmesiyle Çorum'dan il dışına gönderilen hasta sevklerinin önleneceğini vurguladı.

Merkezin, kanser hastalarının tanı, tedavi ve takibinin her aşamasında yaşamlarını kurtarmak ve yaşam kalitelerini artırmak adına donanımlı sağlık ekibiyle Çorum ve çevre illere uzun yıllar hizmet edeceğini belirten Sobacı, "Son teknolojik cihazların bulunacağı yapının inşası, 10 milyon liralık bütçeyle tamamlanacak." dedi.

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından iş makineleri temel kazısına başladı.



