Çorum’da okullar tatil mi, Çorum’da yüz yüze eğitim var mı? Çorum’da yarın yüz yüze eğitim olacak mı?

Çorum'da kar yağışı nedeniyle 97 köy yolu ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il geneli beyaz örtüyle kaplandı. Hafif yağışın devam ettiği kentte karla mücadele çalışmalarına başlandı. Karayolları ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunu açık tutmaya çalışırken, İl Özel İdaresi de kapalı 97 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Çorum'da yarın okullar tatil mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına göre Çorum’da her 100 bin kişide görülen korona vakası 138,65 oldu. Çorum orta riskli iller kategorisinde yer almakta. Çorum’da tüm sınıflarda yüz yüze eğitime devam ediyor. Çorum’da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Çorum’da yarın okulların tatil edileceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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