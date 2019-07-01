Çorum'da mantar zehirlenmesi Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Mecitözü ilçesine bağlı Söğütönü köyünde S.Y. (26), R.T, (38) ve C.T. (13),Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde F.Ş. (79) ile Üçoluk köyünde B.K. (59), araziden topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ilçelerdeki devlet hastanelerine başvuran 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 5 kişinin tedavilerine yoğum bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.

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