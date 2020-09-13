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Aktüel Çorum'da Kovid-19'a karşı şok denetim yapıldı
Aktüel

Çorum'da Kovid-19'a karşı şok denetim yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:54:46 -
Çorum'da Kovid-19'a karşı şok denetim yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu yapılan şok denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 6 kişiye idari işlem yapılırken, trafik denetimlerinde de 21 bin 793 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son günlerde vaka sayılarındaki artış dolayısıyla maske ve sosyal mesafe denetimlerine ağırlık verdi.

Kent merkezindeki Hürriyet Meydanı ile Gazi ve İnönü caddelerinde yoğunlaşan aralıklı şok uygulamalarda maske takmayan vatandaşlar uyarılarak kayıt altına alınırken, ikinci kez maskesiz sokağa çıktığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ardından Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin önceden yeri ve saati belli olmaksızın şok uygulamalarına devam edeceği belirtildi.

Kentte hafta sonu yapılan denetimlerde 248 araç ile 217 kişinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Denetimlerde 6 şahsa maske takmamaktan idari para cezası yazılmak üzere tutanak tanzim edilmiş, 21 bin 793 lira trafik cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç muayenesini yaptırmayan bir sürücü ile sürücü belgesi olmayan bir sürücüye de 3 bin 32 lira cezai işlem uygulanmıştır. İş yerleri umuma açık yerler ile sokaklarda planlı yapılan kovid-19 denetimi haricinde, trafik ve asayiş ekiplerince şok uygulama şeklinde denetimlere devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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