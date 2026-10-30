Çorum’da konuşmak için buluştukları tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’un Mimarsinan Mahallesi’ndeki Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde’de konuşmak amacıyla buluşan taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Galip Tercan, Abdulsamet Ç. ve Cafer K. vurularak yaralandı.

Taraflar arasında ilk kavganın bir önceki gün öğle saatlerinde yaşandığı öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulsamet Ç. ve Cafer K. ile Galip Tercan ve oğlu D.T. arasında çıkan kavganın ardından taraflar, gece saatlerinde yeniden bir araya geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Galip Tercan ile olay yerinden yaralı halde aracıyla kaçarak 11. Cadde'ye giden Cafer K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralı Abdulsamet Ç. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Ağır yaralı Galip Tercan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde ve Cafer K'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galip Tercan'ın oğlu D.T. ise emniyete götürüldü.