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Yerel Çorum'da kiremit fabrikasında yangın
Yerel

Çorum'da kiremit fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2024-05-17 09:13:00 -
Çorum'da kiremit fabrikasında yangın

Osmancık ilçesinde bir kiremit fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmancık ilçesinde bir kiremit fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında, paletlerin tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Osmancık Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Küçük çapta hasar oluşan fabrikada ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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