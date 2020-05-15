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Çorum’da karantinaları biten 169 kişi evlerine uğurlandı

Suudi Arabistan’dan gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum’da karantinaya alınan vatandaşların tümü memleketlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:54:00 -
Çorum’da karantinaları biten 169 kişi evlerine uğurlandı

Suudi Arabistan’dan gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum’da karantinaya alınan vatandaşların tümü memleketlerine uğurlandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan’dan 169 Türk vatandaşı Çorum’a getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda karantinaya alınmıştı.


14 günlük gözlem süreleri biten vatandaşların akşam saatlerinden itibaren tahliye işlemleri yapıldı.


Sosyal mesafe kuralına uygun olarak vatandaşlar yurttan gruplar halinde çıkarıldı. AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki otobüslere bindirilen gurbetçiler otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı. Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlara çam ağacı fidanı hediye edildi.

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