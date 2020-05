Çorum'da karantinadaki iki kişiye "Anneler Günü" sürprizi

ÇORUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Çorum'daki yurtlarda karantinaya alınan iki kişiye Anneler Günü sürprizi yapıldı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda 14 günlük gözlem süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve yurt görevlileri, çocuklarından uzakta olan Sevda Yılmaz ve Şemse Karadal'a Anneler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

Maske takıp, sosyal mesafe kuralını gözeterek Yılmaz ve Karadal'ı odalarının kapısında ziyaret eden Eğer, onlara çiçek, Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye etti. İki anne adına yurt bahçesine de fidan dikildi.

Eğer, yaptığı konuşmada, Çorum'da misafir edilen kafilede iki annenin bulunduğunu belirterek, "Her iki annemizin Anneler Günü'nü Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına kutladık ve onlar adına fidan diktik. Çorum'dan ayrılırken her iki annemiz fidanlarımıza can suyu verecek." dedi.

Sürpriz karşısında duygulanan Hataylı Sevda Yılmaz, Eğer ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok duygulandım. Burada bize zaten mükemmel bir hizmet veriliyor. Hiçbir eksiğimiz, ihtiyacımız yok. Üstüne bir de böyle bir sürpriz yapıldı. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve bizi burada en iyi şekilde ağırlayan yöneticisinden, çalışanına herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Şemse Karadal ise ilk kez böyle bir Anneler Günü kutladığını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Hizmetlerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Herkes hakkını helal etsin." dedi.