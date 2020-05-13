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Aktüel

Çorum'da kaçak avlanan 3 kişiye 4 bin 363 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:40:25 -
Çorum'da kaçak avlanan 3 kişiye 4 bin 363 lira ceza

ÇORUM (AA) - Çorum'da baraj gölünde kaçak avcılık yapan 3 kişiye toplam 4 bin 363 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta Obruk Baraj Gölü olmak üzere il genelinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde yasa dışı avlanmanın engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, İskilip ilçesine bağlı Yalakçay köyü bölgesindeki baraj gölünde kayık ile kaçak balık avı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Hazırladıkları 3 bin metrelik ağ ile balık avlamaya çalıştıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 4 bin 363 lira idari para cezası verildi.

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