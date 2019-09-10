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Çorum’da kaçak avcılara sıkı denetim

Çorum’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor.

10 Eylül 2019 Salı 17:20
Çorum’da kaçak avcılara sıkı denetim

Çorum’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor.


Kentte av sezonunun açılmasıyla birlikte il ve il dışından gelen bin 87 avcı Avlak Bilgi Sisteminden (AVBİS) bıldırcın, üveyik ve yaban domuzu için izin alarak av yaparken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av denetimi ekipleri de kontrollerine ağırlık verdi.


Ekipler tarafından gece denetiminde avda kullanılması yasak olan cihazlarla av yaptığı tespit edilen 12 kişiye yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 2 adet av tüfeği, 1 adet projektör, ses cihazları ve av hayvanları muhafaza altına alınırken ayrıca gündüz yapılan kontrollerde usulsüz av yapan 4 adet avcıya işlem yapılırken, 1 adet av tüfeğine el konuldu. Yapılan denetimler sonucunda 16 kişiye 16 bin 505 TL idari para cezası, 3 bin 760 TL tazminat olmak üzere toplam 20 bin 265 TL para cezası uygulandı.


Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, “Sürdürülebilir ve bilinçli avcılık yapılması için Şube Müdürlüğümüzce, Av Koruma ve Kontrol ve bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kanunlara ve kurallara göre av yapmaları gerekmektedir.Vatandaşlarımızın yasa dışı avcılık yapanları, özellikle araziye elektronik ses cihazı kuran ve gece far avı yapanları görmeleri halinde en hızlı şekilde Şube Müdürlüğümüze ya da kolluk kuvvetlerimize bildirmeleri hususu önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:20
  1. doğa

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