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Aktüel

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:23:11 -
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun yönüne giden Mehmet Salih Güngör'ün kullandığı 34 BVY 620 plakalı otomobil, D100 kara yolu Kalinse köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Mustafa Akpolat idaresindeki 41 E 2685 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Naciye, Cahit ve Vahiyettin Demir ile Mustafa Cenan, Elif ve Elmas Güngör yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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