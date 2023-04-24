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Yerel Çorum'da feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
Yerel

Çorum'da feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 17:54:00 -
Çorum'da feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Çorum'da Kırkdilim mevkisinde İlhan Yalçın'ın kullandığı otomobil ile Esat Özdemir idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Yalçın'ın annesi Nezaket Yalçın, babası Nevzat Yalçın ile sürücü Özdemir'in kız kardeşi Güldane Özdemir hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 sürücü ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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