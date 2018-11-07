Çorum'da feci kaza! 2 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonetin bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 18. Kilometresinde, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mutlu Ç. yönetimindeki 19 AN 533 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, aynı istikamete giden Mehmet G. yönetimindeki 42 UE 622 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kamyonet sürücüsü Mutlu Ç. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Ç. yaralandı.

Soruşturma devam ediyor

İlk müdahalesini yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonette bulunan küçükbaş hayvanlardan bazıları ise telef olmasın diye kesildiği görüldü.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



