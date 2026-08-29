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Yerel Çorum’da devrilen TIR alevlere teslim oldu
Yerel

Çorum’da devrilen TIR alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
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Çorum’da devrilen TIR alevlere teslim oldu

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR, kısa süre sonra yanmaya başladı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Çorum-Alaca kara yolunun Küre köyü yakınlarında meydana geldi.

Çorum’dan Yozgat yönüne giden Y.G. idaresindeki 31 DF 790 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araç, kazanın ardından alev aldı.

Kaza, Çorum-Alaca kara yolu Küre köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum’dan Yozgat istikametinde Y.G.'nin kontrolünü yitirdiği 31 DF 790 plakalı TIR, devrildi. Devrilen TIR, kısa süre sonra alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada Y.G. yara almazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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