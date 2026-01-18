  • İSTANBUL
Çorum'da dehşet: Haber alınamayan karı-koca evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Gündem

Çorum'da dehşet: Haber alınamayan karı-koca evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çorum'da dehşet: Haber alınamayan karı-koca evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Çorum'da bir süredir haber alınamayan karı-koca, evlerinde silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Kenti dehşete düşüren olay hakkında polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çorum'da Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlatırken kenti dehşete düşüren olay hakkında polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

