Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi

Suriye sahasındaki askeri hareketlilik devam ederken, Suriye ordusuna yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bir görsel sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ordunun Fırat Nehri'nin doğusuna geçişini konu alan illüstrasyon, kompozisyonu ve detaylarıyla doğrudan İstanbul’un fethini müjdeleyen ünlü tablolara atıfta bulunuyor.

İkonik Tabloya Modern Yorum

Görselde, Suriye ordusunu temsil eden bir komutan, nehir kıyısında durarak birliklerine karşı kıyıyı işaret ederken görülüyor. Bu duruş, İtalyan ressam Fausto Zonaro’nun meşhur "Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a Girişi" veya Osmanlı minyatürlerindeki "gemilerin karadan yürütülmesi" sahnelerindeki Sultan figürüyle büyük benzerlikler taşıyor.

Dikkat Çeken Detaylar

Bayrak ve Ordu: Görselde geleneksel zırhlar içindeki askerler, Suriye’nin mevcut bayrağını taşıyan sancaklarla resmedilmiş.

Nehir Geçişi: Fırat’ın suları üzerinde ilerleyen sandallar, İstanbul’un fethi sırasında Haliç’e indirilen gemileri ve fetih ruhunu temsil eden "nehri aşma" stratejisini simgeliyor.

Mimari Arka Plan: Arka planda görülen kale ve palmiye ağaçları, Mezopotamya coğrafyası ile klasik İslam dönemi estetiğini birleştiriyor.

Mesaj: "Fırat'ın Fethi" vurgusu mu?

Uzmanlar, bu tür bir görsel dilin tercih edilmesini tesadüf olarak görmüyor. Suriye ordusunun Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonel hedeflerini, tarihteki büyük bir zaferin estetiğiyle birleştirmek, hem bir psikolojik harp unsuru hem de bölgedeki egemenlik iddiasını güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Fatih Sultan Mehmed’in "imkansızı başaran" komutan imajının, Fırat’ın doğusuna geçiş süreciyle özdeşleştirilmesi, bölgedeki askeri ve siyasi mesajın tonunu da yükseltiyor.