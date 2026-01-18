Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Dilek İmamoğlu’nun "kul hakkı" çıkışına belgelerle yanıt veren Fuat Uğur, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların vahametini şu sözlerle hatırlattı:

"Eşiniz Dünyanın En Büyük Rüşvet Davalarından Birinin Sanığı"

"Sizin idrak edemediğiniz husus şu: Eşiniz Ekrem İmamoğlu, sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ değil, dünya tarihinin en büyük yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ve irtikap davalarından birinin sanığıdır. Aynı zamanda bu suçları işlemek amacıyla kurulmuş çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olarak yargılanıyor."

İtirafçılar Kendi Yakın Çalışma Arkadaşları!

Davanın bir kurgu değil, bizzat içeriden gelen itiraflarla yürüdüğünü vurgulayan Uğur, iddianamedeki çarpıcı detayları tek tek sıraladı. İtirafçıların Ekrem İmamoğlu’nun en yakın çalışma arkadaşları olduğunu belirten Uğur; dekontlar, HTS kayıtları ve baz kayıtlarının rüşvet çarkını ispatladığını ifade etti.

"Mamalanan Gazetecilerle Karıştırmayın!"

Dilek İmamoğlu’nun gazetecileri hedef alan sözlerine ateş püsküren Fuat Uğur, CHP kanadından beslenen medya yapılanmasına da göndermede bulundu: "Şaka mısınız siz Dilek Hanım? Bizi eşinizin fonladığı, mamalanan ve nemalanan o gazeteci kılıklı şahıslarla karıştırıyor olabilirsiniz. Biz bu yaşa dişiyle tırnağıyla gelmiş emekçileriz. Biz gazeteciyiz! Aldığımız diplomaları eşinizinkiyle kıyaslamayın."

Kul Hakkını Kim Yiyor?

Halkın parasının rüşvet çarklarında döndüğü iddiaları ayyuka çıkmışken Dilek İmamoğlu’nun "kul hakkı" savunması yapması, kamuoyunda "yavuz hırsız ev sahibini bastırır" yorumlarına neden oldu. Gazeteci Fuat Uğur’un bu tarihi ayarı, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.