AK Partili vekilden sıcak yorumlar: PKK’nın raf ömrü doldu, SDG geldiği gibi gidiyor

Suriye'de son 48 saatte yaşanan baş döndürücü gelişmeler Başkent Kulisi'nde masaya yatırıldı. Mehmet Acet, Suriyeli muhalif güçlerin başlattığı süpürme harekatıyla Rakka merkezine 5 kilometre kadar yaklaştığını, Deyrizor'daki petrol ve gaz bölgelerinin kontrol altına alındığını ve Arap aşiretlerinin ayaklanarak YPG unsurlarını bölgeden çıkardığını hatırlattı. Acet'in, "Bu olay zor oyunu bozuyor mu?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Şahin, terör örgütünün bölgedeki varlığının yapaylığına dikkat çekti.

"GELDİKLERİ GİBİ GİDİYORLAR"

Prof. Dr. Mehmet Şahin, yaşanan süreci "Geldikleri gibi gidiyorlar" sözleriyle özetledi. Örgütün bölgeye yerleşme sürecini hatırlatan Şahin, başlangıçta DEAŞ'ın bir öncü kuvvet gibi gönderildiğini, ardından ABD ve bazı ülkelerin desteğiyle YPG/PKK'nın "DEAŞ ile mücadele" adı altında aynı hat üzerinde yayıldığını belirtti. Şahin, "Burada bir alan hakimiyeti kurdular ama orada yer tutabilmeniz için sizi destekleyen bir demografinin, nüfusun olması lazım. Zeminde, toplumda yerleri olmadığı için hızlı bir şekilde geldikleri gibi tekrar çekildiklerini görüyorsunuz" dedi.

"HALK SEVİNÇ GÖSTERİLERİ YAPIYOR"

Terör örgütünün yıllardır "öz yönetim", "kent meclisi" gibi kavramlarla kendini meşrulaştırmaya çalıştığını ancak halktan kopuk olduğunu vurgulayan Şahin, kentlerin düşmesiyle birlikte halkın sevinç gösterileri yaptığına dikkat çekti. Şahin, "Yerleşim yerleri düştüğünde halkın 'Biz kurtulduk' diyerek zafer gösterisi yaptığını görüyorsunuz. Bu durum, örgütün halk desteğini oluşturamadığını ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

"KÜRTLERİ ÖRGÜTLE BİR TUTMAK BÜYÜK YANLIŞ"

Suriye'deki Kürt nüfus ile terör örgütü PKK/YPG'nin birbirinden kesin çizgilerle ayrılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şahin, örgütün bölgeye ilk geldiğinde en büyük eziyeti Kürtlere yaptığını belirtti. Şahin, "Suriye'deki Kürtlerin tamamını bu örgütün destekçisi gibi görmek büyük bir yanlış. Örgüt, 2012'de Mişel Temo'yu öldürerek ve Kürtlere eziyet ederek işe başladı. Küçük çocukları silah altına alarak bir korku imparatorluğu kurdular" şeklinde konuştu.

"REJİM İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYDİLER"

Terör örgütünün Suriye rejimi ile olan kirli ittifakına da değinen Şahin, Esad rejiminin ülkenin tamamında kontrolü sağlayamadığı için bazı bölgeleri kontrollü olarak örgüte devrettiğini ifade etti. Şahin, "PKK/PYD rejimle birlikteydi. Rejim bunları destekleyerek Kürt nüfus üzerinde otorite kurmaya çalıştı. Örgütün ne Kürtlerin haklarıyla ne de demokrasiyle bir ilgisi yoktu; onlar devrimin karşısında durdular" dedi.

Şahin, örgütün şu an bir açmaz içinde olduğunu ve Suriye halkının devrimini hala kabullenemeyerek, yaşananları geçici bir durum gibi okumaya çalıştığını, ancak kurdukları korku düzeninin yıkıldığını sözlerine ekledi.

YENİ BİR SURİYE İNŞA EDİLİYOR

Suriye'de yeni bir inşa sürecinin başladığına dikkat çeken Mehmet Şahin, rejimin beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini belirtti. Terör örgütünün bir dönem Suriye topraklarının üçte birini, su kaynaklarını, petrol kuyularını ve gümrük kapılarını kontrol ettiğini hatırlatan Şahin, örgütün bölgede federatif veya özerk bir yapı kurma hayalinin bölge gerçeklerine çarptığını ifade etti.

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan El Ömer ve çevresindeki enerji kaynaklarının ülkenin yeniden inşası için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Suriye ordusunun veya silahlı unsurların dışında farklı unsurlara müsaade edileceğini düşünmüyorum. Çok hızlı ilerliyorlar, bu kadar hızlı olacağını ben de düşünmüyordum" şeklinde konuştu.

ASKERİ İLERLEYİŞİN ARKASINDA DİPLOMASİ VAR

Şam yönetiminin askeri harekât öncesinde iyi bir hazırlık yaptığını belirten Şahin, bu sürecin sadece askeri değil, diplomatik bir altyapısı olduğunu da savundu. Şahin, sahadaki gelişmeleri şu sözlerle analiz etti: "Bu hazırlığın sadece askeri hazırlık değil, diplomatik hazırlığın da olduğunu hissediyorum. Şam yönetimi bu askeri hazırlığı yaparken diplomatik görüşmeleri de yaparak, PKK'ya bugüne kadar destek verenlerin artık Suriye'de PKK, PYD, SDG ile değil, Şam yönetimiyle çalışmayı birinci öncelik haline getirdiklerini görüyorum."

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN RAF ÖMRÜNÜN SONUNA GELİNDİ

Mehmet Acet'in ABD'nin tutum değişikliği ve örgütün neden yalnız bırakıldığına ilişkin sorusunu cevaplayan Şahin, uluslararası ilişkilerdeki "vekâlet savaşı" kavramına dikkat çekti. Yıkıcı politika izleyenlerin terör örgütleriyle, düzen kurmak isteyenlerin ise devletlerle çalıştığını hatırlatan Şahin, vekâlet savaşlarında kullanılan örgütlerin bir kullanım süresi olduğunu belirtti.

Şahin, terör örgütünün geleceğine ilişkin şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Bu işe girecek varsa tek bir göreviniz vardır, kullanma süreniz vardır. Raftaki gibisiniz. Sizi alırlar, belli bir ömrünüz var, kullanırlar ve atarlar. Ben bugün PKK terör örgütünün raf ömrünün sonuna doğru gelindiğini görüyorum. Sahaya baktığımız zaman tamamen o desteğin çekildiğini görüyorsunuz."