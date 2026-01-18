Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme!

Ali Karahasanoğlu

Duyduk duymadık demeyin, eyyy mahalleli..

“İmamoğlu’nun jeti algısı çöktü.” haberi ile birlikte.

Öğrenmiş olduk ki, Ekrem İmamoğlu’nun aslında jeti yokmuş.

Aaaa.

Ekrem’in jeti yok muymuş?

Vay canına sayın seyirciler..

O zaman Ekrem, rüşvet de almamıştır.

O zaman Ekrem’in, Sarıyer’de iki villası da yoktur.

O zaman Derya’sı da yoktur..

Derya’ya aldığı daire de yoktur.

Derya’ya hediye ettiği lüks araç da yoktur..

Öyle mi, Sözcü’deki arkadaşlar?

Yani yandaşlık yapın, yapın da..

Bu kadarı da biraz abartılı olmuyor mu, arkadaşlar?

Türkiye çalkalanıyor..

Ekrem İmamoğlu’nun İBB kasasından milyonlarca lira kazandırdığı bir adamın, uluslararası seyahatlerinde kullandığı jet ile ilgili iddialar medyaya intikal ediyor.

Sözcü’de tık yok..

Jet yolcuları arasında, işadamı kılıklı şahsın yanı sıra, uyuşturucu soruşturmalarında ismi geçen, vücut pazarlayarak para kazanan bayan isimleri geçiyor..

Sözcü’de tık yok..

Bir gün geçiyor, tık yok. İki gün, üç gün geçiyor, tık yok..

Bu arada Sözcü yayın kurulu, toplanıyor, dağılıyor.

Toplanıyor, dağılıyor.

“Biz bu haltı nasıl savunacağız” diye, birbirlerine soruyorlar.

En sonunda, tecrübeli bir ağabeyleri, teklifini yapıyor..

“Şöyle yapalım.. ‘Jet, Ekrem İmamoğlu’nun’ diye bir yalan ortaya atalım. Sosyal medyada bu tartışılsın..”

Toplantıya katılan çaylak gazeteci itiraz ediyor: “Ağabey, biz şu anki rezaleti izah edemiyoruz. Sen bir de fazladan yalan bir iddia ile, Ekrem abimizi zora düşürüyorsun.”

Ağabey gazeteci, ders verir gibi tane tane anlatıyor:

“Oğlum. Biz bu yalanı piyasaya süreceğiz. Sonra uçağın sahibini bulup, ‘Jet Ekrem’in değil, benim’ dedirteceğiz. Bunu manşetten verirken, diğer iddiaların da tamamı yalanmış gibi, kamuoyuna takdimde bulunacağız.”

Çaylak gazeteci, gözleri faltaşı gibi açılmış şekilde, “Yamansın be abi. Yaşasın” diyerek, odadan fırlıyor..

Tutana aşkolsun..

Veee.

Dün, bu plan devreye alınıyor..

Sarıyer’in sırtındaki iki villa 1 milyar TL...

Ekrem İmamoğlu bu iki villayı, İBB’den ihale alan müteahhitten rüşvet olarak bedavaya devraldı” diyoruz..

Adamlarda tık yok..

Sonra jetteki ahlaksız ilişkilere hiç değinmeden, 400 milyon TL’lik jet için, sanki Ekrem İmamoğlu’na ait diyen olmuş gibi, iddiayı da kendileri ortaya atıyor, yalanlamayı da kendileri yapıp, yolsuzluğun kralına imza atan adamı, temize çıkartmaya çalışıyorlar..

Konuşturdukları jetin sahibi de, tam film..

“Ben koyu reisçiyim” diyor..

Poz verdiği odada reisin küçücük fotoğrafı yok. (Onlarca fotoğrafından birkaçında, küçük foto olarak Reis’i de sonradan oraya eklemişcesine poz veriyor. Ama ana fotoğraf, hepsinde Atatürk.)

